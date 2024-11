Hutter (Monaco): “Il Bologna è un’ottima squadra, ma vogliamo andare via con dei punti”

Il tecnico del Monaco, Adi Hutter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Zakaria out? Si certo è un’assenza importante, spero che torni per la prossima contro lo Strasburgo ma non ci sarà domani, senza Zakaria abbiamo comunque gli strumenti per fare una buona partita contro il Bologna e vedremo come gestirla con chi giocherà”.

Il Bologna ha vinto contro il Lecce, avete cambiato qualcosa dopo questa loro vittoria? “Prima di tutto il Bologna è una squadra molto buona, ha fatto una grande stagione l’anno scorso, Italiano ha esperienza, hanno grande individualità, come Orsolini, Ndoye, Freuler, Remo è un giocatore con grande esperienza e ha giocato tanto anche con l’Atalanta. Con il Lecce hanno prese grande fiducia, hanno grandi individualità, siamo convinti dei nostri mezzi”.

Cos’è successo nelle ultime due sconfitte? “Due sconfitte molto diverse, siamo molto arrabbiati per la sconfitta contro l’Angers. Non ce l’aspettavamo, ma è stata anche colpa nostra in quanto non abbiamo giocato bene. Domani è un’altra storia, un’altra competizione, siamo qui con 7 punti e domani vogliamo andarcene via con dei punti”.

Ben Seghir non è ancora pronto per essere sempre titolare?

“Questa è l’inizio della sua prima stagione, ha 19 anni, è arrivato dal Marocco, ha fatto tante partite, dobbiamo proteggerlo e tutelarlo, dare delle pause ai giocatori nei momenti giusti, non abbiamo una rosa troppo lunga. Dobbiamo fare attenzione, per questo Ben Seghir non sta giocando sempre dal 1 minuto”.

Dopo la sconfitta con l’Angers è stato duro con il gruppo? “Si perchè nel primo tempo abbiamo sprecato molto, l’Angers poi ha giocato molto bene, ma noi abbiamo sprecato troppo. Noi siamo ambiziosi, dobbiamo fare meglio, non possiamo giocare così, penso che la mia squadra l’abbia capito, non possiamo perdere in questa maniera contro l’Angers, per questo sono stato duro con i miei giocatori”.

Qual’è l’atmosfera che vi aspettate per domani?

“Mi aspetto una bella atmosfera e penso che sarà così perchè hanno vinto contro il Lecce e questa è una partita importante in Champions per il Bologna, hanno un punto in classifica ed è importante per loro. Noi ci aspettiamo 4 mila tifosi da Monaco, è un numero importante e spero che potremo festeggiare con loro”.

Foto: sito Monaco