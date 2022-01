Hutter liquida Ginter: “Vada dove vuole, noi abbiamo investito con Friedrich”

Adi Hütter, tecnico del Borussia Moenchengladbach, è tornato sul futuro di Ginter, che sarà ufficialmente lontano dal club.

Queste le sue parole: “Non è la prima volta che qui si parla di questo o quel giocatore, e queste discussioni derivano da delle decisioni. Ancora una volta, è stata presa la decisione di non andare oltre l’estate. Abbiamo preso Martin Friedrich, qui non è una persona sola che vince o perde le partite e oggi abbiamo schierato lui. Se mi chiedete se Ginter sia colpevole di qualcosa, rispondo che ha giocato un’ottima partita contro il Bayern Monaco. Ma è anche un dato di fatto che abbiamo preso 17 gol nelle ultime quattro partite, senza contare quello preso dall’Hoffenheim. Ed è per questo che abbiamo deciso di investire nel futuro scegliendo Friedrich invece di Ginter”, le sue parole in conferenza stampa.

Foto: Instagram personale