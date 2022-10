Hutter: “Jovic? I suoi problemi sono conseguenza di una questione tattica. Può segnare a qualsiasi livello”

L’ex tecnico dell’Eintracht Francoforte, Adi Hutter, ha parlato al Corriere dello Sport in merito ad un calciatore che lui conosce bene, ovvero l’attuale attaccante della Fiorentina Luka Jovic:: “Tornare ai livelli di Francoforte? Solo se sarà supportato, dentro e fuori dal campo. I suoi problemi attuali sono conseguenza di una questione tattica ma non solo. In Italia poi, se sei un attaccante, non troverai mai gli spazi che invece ci sono in Germania. Se in Serie A non vieni coinvolto nel gioco, dai soltanto l’impressione di essere mediocre”

Foto: instagram Fiorentina