Hutter (all. Monaco): “Partita finita dopo dodici minuti. L’Inter può vincere la Champions”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Monaco, Adolf Hutter, ha così parlato dopo la sconfitta per 3-0 contro il Monaco: “Forse un incubo è un po’ troppo, credo che si debbano fare i complimenti all’Inter per una vittoria meritata. Il nostro inizio è stato un incubo, questo sì: non era il nostro piano di gioco e la partita è finita dopo dodici minuti, con l’espulsione di Mawissa. L’Inter è partita forte, come da previsioni: noi no, ed è dura essere competitivi con queste super squadre. L’infortunio di Teze potrebbe essere grave, vedremo cosa succederà. Non è facile accettarlo”.

Sul secondo tempo: “Abbiamo dimostrato carattere, fronteggiare l’Inter giocando in undici è difficile: immaginate in dieci. Però abbiamo mostrato carattere, ho risparmiato Kehrer e Camara visto il cartellino giallo, pensando alla prossima partita”.

Infine: “Nei primi 16 minuti posso solo pensare che qualche giocatore fosse un po’ nervoso dal palcoscenico. L’Inter ha tanti giocatori fortissimi, di esperienza: sono una delle candidate alla vittoria finale, a differenza nostra. Di sicuro siamo delusi dall’avvio, abbiamo fatto troppi errori per essere a San Siro”.

Foto: Instagram Monaco