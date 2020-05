Hutchinson: “Koulibaly? Già lo immagino al Liverpool con Van Dijk”

Don Hutchison, ex centrocampista dei del Liverpool, ha parlato del difensore senegalese del Napoli, Kalidou Koulbaly, ai microfoni di ESPN: “Io penso che appena Koulibaly varcherà la porta del Liverpool e si posizionerà accanto a Virgil van Dijk, vinceresti il titolo seduta stante. Non credo che ci sia qualcuno di meglio, nessuno avrebbe una coppia così forte. A mio avviso, i migliori centrali in Europa, e per la Premier League, al momento sono proprio Koulibaly e Milan Skriniar dell’Inter, ma ho la sensazione che quest’ultimo andrà al Manchester City di Pep Guardiola. Kalidou ha ancora 28 anni, è forte ed un vero leader. Ve lo immaginate titolare nel Liverpool? La difesa, con la sua fisicità, sarebbe imbattibile: nessun attaccante vorrebbe affrontare lui e van Dijk. Per far bene anche lontano dall’Inghilterra, hai bisogno di gente come Koulibaly che può essere un leader in Europa. Con due centrali così bravi ed Alisson tra i pali, sarebbe quasi impossibile battere il Liverpool. Koulibaly e van Dijk metterebbero paura a tutti. Già immagino allenatori e giocatori avversari che si scervellano per trovare un modo di segnare al Liverpool… Ma, con rinforzi del genere, quale sarebbe mai il punto debole della squadra di Jurgen Klopp?”.

Foto: Napoli Twitter