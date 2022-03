Klass Jan Huntelaar è tornato all’Ajax, ma non da calciatore. L’attaccante olandese ha preso il posto di Overmars all’interno della dirigenza del club di Amsterdam. Ad annunciarlo il club olandese, con Huntelaar che entrerà subito nello staff tecnico, poi in estate seguirà un corso per ricoprire al meglio i suoi nuovi incarichi. Per Huntelaar contratto fino al 2024.

FOTO: You Tube