Hummels trascina il Borussia in finale di Champions. Battuto 1-0 il PSG come all’andata. Quattro legni per i francesi

Il Borussia Dortmund è la prima finalista della Uefa Champions League 2023-24. I tedeschi bissano il risultato dell’andata, vincendo 1-0 anche al Parco dei Principi.

Il PSG parte forte. Conclusioni da fuori di Ramos e Mbappé, para Kobel. Il primo squillo tedesco è al 19′, con Ryerson, Donnarumma non ha problemi. Al 35′, miracoloso salvataggio di Hummels su Mbappé, che stava calciando a colpo sicuro. Sulla ripartenza, Adeyemi in contropiede si fa tutto il campo e dalla destra tenta il mancino diagonale: salva con una respinta a una mano da Donnarumma.

Nella ripresa, al 47′, PSG sfortunato, con un palo di Zaire-Emery che da posizione ravvicinata, calcia a rete ma centra il palo. Al 50′, doccia gelata al Parco dei Principi. Calcio d’angolo dalla sinistra, Donnarumma non esce e la palla arriva sul secondo palo dove Beraldo si perde Hummels che di testa tutto solo insacca! Cambia il risultato al Parco dei Principi: Psg-Borussia Dortmund 0-1, tedeschi avanti 2-0 considerando anche la partita di andata. Inizia un assedio, del PSG, che prova ad assaltare la porta del Borussia che siarrocca in area di rigore, quasi. Assalto francese che produce un altro palo e due traverse.

Il palo al 61′ di Nuno Mendes. Le traverse nel finale, prima Mbappé, poi Vitinha, davvero sfortunato il PSG, ben 4 i legni per i francesi, Borussia molto fortunato tra andata e ritorno. Vengono assegnati 4 minuti di recupero, l’assalto parigino prosegue ma non basta. Come all’andata finisce 1-0 per il Borussia Dortmud che dopo 11 anni torna in finale di Champions.

Sfiderà la vincente di Bayern Monaco-Real Madrid, in programma domani al Bernabeu. Grande impresa per la compagine di Terzic.

Foto: twitter Borussia Dortmund