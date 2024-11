Hummels sul gol: “Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto”

Prima l’errore nei primi minuti che ha provocato il rigore calciato da Son, poi il gol liberatorio allo scadere. Non è stata di certo una partita come le altre per Mats Hummels, che con quell’errore ha rischiato di compromettere ulteriormente la sua esperienza a Roma. Ma la concentrazione e lo spirito di sacrificio ha premiato il campione tedesco col gol del pareggio agli sgoccioli. “Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto”, ha scritto l’ex Dortmund in una storia sul suo profilo Instagram, con annessa la foto del gol. Ora per Hummels, inizia un’altra stagione.

Foto: Instagram Hummels