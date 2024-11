Hummels smentisce: “Non sono tornato prima negli spogliatoi, non so da dove provenga questa storia”

Oltre alla pesante sconfitta della Roma per mano dell’Hellas Verona, si discute anche del comportamento di Mats Hummels, rimasto in panchina per novanta minuti e accusato di essere rientrato anticipatamente negli spogliatoi. Tuttavia, l’ex difensore del Borussia Dortmund ha smentito queste voci con un post sul proprio profilo X:

“In questo momento mi viene chiesto spesso riguardo questo argomento, quindi mi limiterò a chiarire. Ieri non sono tornato prima negli spogliatoi. Dopo il riscaldamento sono tornato normalmente in panchina e sono rimasto lì fino al fischio finale. Non so da dove sia saltata fuori l’altra storia, a dire il vero”.

Foto: Instagram Hummels