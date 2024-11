Hummels salva la Roma con il Tottenham (2-2). La Fiorentina batte il Pafos 3-2

Concluse le gare delle 21 di Europa e Conference League.

La Roma pareggia 2-2 a Londra in casa del Tottenham. Partita molto bella come nelle previsioni. Gli Spurs passano in vantaggio con Son al 5′ su calcio di rigore. Erroraccio di Hummels (alla prima da titolare) che concede il tiro dagli 11 metri al coreano che non sbaglia. La Roma reagisce e al 20′ trova il pari con un gran colpo di testa di Ndicka. Roma che 2 minuti dopo passa anche in vantaggio con El Shaarawy, ma l’attaccante è pescato in fuorigioco e la rete viene annullata.

Il Tottenham allora torna avanti e al 33′ trova il 2-1 con Johnson. Gli Spurs sfiorano anche il 3-1 con un palo di Kulusevski e sulla respinta a porta vuota Son non insacca. Ancora Kulusevski sfiora il tris nel finale di tempo.

Nella ripresa, il Tottenham gestisce il vantaggio, sfiorando in più occasioni il terzo gol. La Roma però riesce a tenere botta e a trascinare la gara sul finale con il vantaggio minimo. Negli ultimi 5 minuti i giallorossi ci credono. Prima vengono annullati due gol, per giusto fuorigioco ai giallorossi. Poi al 90′ su una discesa di Angelino, palla in mezzo per Hummels che salva i giallorossi per il 2-2 finale. Primo gol con la Roma nel giorno della prima da titolare.

A Firenze, in Conference League, una Fiorentina non irresistibile batte 3-2 un coriaceo Pafos. Apre la gara un gollonzo di Kouamé, su cross di Dodò, deviazione in area di rigore della difesa ospite, ne nasce una tonnara dove un rimpallo favorisce Kouame che porta avanti i viola al 38′. Il raddoppio del Viola al 58′ con un autogol di Goldar. Ma il Pafos non demorde e trova il gol del 2-1 con Jairo al 68′. Passano pochi minuti e Martinez Quarta trova il 3-1 viola, ristabilendo le distanze. Nel finale, gom ancora degli ospiti con Jaja all’87’. La Fiorentina torna a vincere e sale a 9 punti.

Foto: Twitter Roma