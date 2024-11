Hummels: “Non mi sono pentito di essere venuto a Roma”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore della Roma, Mats Hummels, ha così parlato in vista della sfida contro il Tottenham: “Il match è molto importante per me e per la squadra, forse un’ultima spiaggia. Punti pesanti per qualificarci per gli spareggi e invertire la tendenza. Una grande occasione che possiamo giocare ad un livello già alto. Le differenze con Ranieri? Giochiamo più per reparto meno uomo contro uomo. Quello che conta è che domani faremo bene il nostro dovere”.

Sulle condizioni della squadra: “Ho trovato un gruppo che ha lavorato con serietà e al meglio. Se ho vissuto un momento simile in altre squadre? Sì. Col Borussia ho vissuto dei momenti difficili. Bisogna crederci sempre. Se continuiamo con questo ritmo a lavorare sono sicuro che le cose miglioreranno nettamente”.

Poi ha proseguito: “Se mi sono pentito di aver scelto la Roma? La ragione principale è che quando sono venuto non mi allenavo da tre mesi. Mi aspettavo qualcosa di diverso. Ora arriveranno momenti per dimostrare quello che sto facendo in allenamento. Quello che conta ora è invertire la tendenza non solo a livello personale ma anche quello della squadra. Non mi sono pentito di essere venuto qui”.

Foto: Instagram Hummels