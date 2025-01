Hummels: “Non ero convinto del Bologna. Uno choc l’esonero di De Rossi”

A Il Messaggero ha rilasciato una intervista Mats Hummels, difensore della Roma. Queste le sue parole:

Eri molto vicino al Bologna? “Eravamo vicinissimi, mi fecero un’ottima impressione: allenatore, staff, ambiente e struttura. Poi però nel momento di dire sì non ero convinto al 100% e ho declinato la proposta”

Come mai la Roma? “L’ho scelta per De Rossi, che mi aveva fatto subito un’ottima impressione. Il suo esonero è stato uno choc, sia a livello calcistico che personale”.

Dopo che è stato esonerato cosa hai pensato? “È stato uno choc non solo dal punto di vista calcistico ma anche a livello personale. Anche perché nemmeno una partita dal mio arrivo e già non c’era più. Ho un figlio che vive a Monaco, avevamo parlato di soluzioni per facilitare questo rapporto con Daniele, l’esonero ha scombussolato tutti i piani”.

Foto: Instagram Hummels