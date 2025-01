Hummels: “L’Eintracht sta facendo una grande stagione. Futuro? Vedremo”

Insieme a Claudio Ranieri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Eintracht, anche il difensore Mats Hummels.

Queste le sue parole: “L’Eintrach è una squadra che conosco bene, capace di organizzarsi in campo. Giocano con molti automatismi. I giocatori li conosco molto bene, molti sono miei amici. Questa terza posizione in Bundesliga è meglio del previsto, ma non è una sorpresa. E’ una squadra molto forte”.

Hai sentito Gotze? Gli hai ricordato che hai segnato 5 gol all’Eintracht?

“Questa dei 5 gol non me la ricordavo. Dall’altra parte ci sono molti amici. Non abbiamo parlato della partita. E’ un piacere unire amicizia al mondo sportivo”.

Possiamo dire che questa è la partita più importante che giochi con la Roma?

“Sì. Potrebbe essere la nostra finale. Lo stesso vale per la Coppa. Partita importante, dovremmo capire come si posizionano le altre squadre in classifica, ma la partita è a casa nostra. Speriamo che questo possa aiutare”.

La Roma è tornata a vincere in trasferta. Cosa manca secondo te a questa squadra?

“Stiamo facendo di continuo passi in avanti. Abbiamo ottenuto risultati guadagnando punti con Milan e Tottenham. Si tratta di un processo che ha una certa continuità. Da quando è arrivato il mister stiamo mostrando l’avvio di un chiaro percorso di miglioramento”.

Sul futuro: “Rispondo alla domanda sulla lingua. Capisco il 50% delle domande, ma non mi sento di rispondere in italiano. I termini calcistici li capisco e li uso. Il futuro? Vediamo. Ci sono delle questioni a livello privato, quindi ci vorrà del tempo per prendere una decisione”.

Perchè in alcuni momenti sembrate non essere un gruppo equilibrato?

“Può capitare. E’ una squadra che ha cambiato 3 allenatori in pochi mesi. E questo può portare alla mancanza di automatismi. L’equilibrio in generale penso ci sia”.

Sembri sempre molto felice in allenamento. La domanda è, come ti senti?

“Sono felice se la squadra va bene. Ma in generale è un club di alto livello. Mi trovo bene da un punto sportivo e personale. Sto qui molto volentieri, e sto bene anche in questa città”.

