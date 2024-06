Hummels, le parole dell’agente e le riflessioni della Roma

Mats Hummels è una prelibata occasione a parametro zero, pur avendo 35 anni suonati. Il difensore centrale è in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund, non rinnoverà con il suo attuale club. Nel pomeriggio Diario de Mallorca ha pubblicato alcune dichiarazioni di Tom Boll, agente di Hummels, che avrebbe parlato in modo chiaro, accostandolo al club spagnolo. “Non gli interessano solo i soldi, vuole vivere in pace”. Queste parole di Boll che però meriterebbero una conferma, utilizziamo il condizionale e le prendiamo con il beneficio di inventario anche se le virgolette sono sacre. Confermato, invece, l’interesse della Roma per Hummels già segnalato da diverse fonti qualche giorno fa, tuttavia legato all’uscita di Smalling. La Roma ci ha pensato seriamente e continuerà a riflettere sulla fattibilità di un’operazione che comunque intriga, concorrenza permettendo.

Foto: Instagram Champions