Hummels: “La Roma si tenga stretto Ranieri, ma non so se resterò”

A Il Messaggero, Mats Hummels, difensore della Roma, ha rilasciato una intervista. Queste le sue parole su mister Ranieri:

Cosa ti ha detto Ranieri per farti riprendere? “È venuto, mi ha preso da parte già il primo giorno e ha cominciato a parlare dicendo che mi conosceva, che mi ha sempre seguito negli ultimi dieci anni, che gli piaceva il mio modo di giocare e che aveva visto sia la semifinale che la finale dell’ultima Champions. Non aveva dubbi che avrei avuto un ruolo importante con lui. Mi ha subito detto che mi avrebbe fatto giocare e che avevo la sua fiducia”.

Vorrebbe ritrovarlo l’anno prossimo? “Parliamo di un grande allenatore, l’ho capito dal primo momento in l’ho visto. Ha una naturale autorevolezza, si intende di giocatori, non deve alzare la voce per farsi capire e ascoltare. È gentile, sarebbe un grande tecnico per qualsiasi squadra, specialmente a Roma. Intanto devo capire cosa farò, ma lui sicuramente è un grande, da tenersi stretto”.

Foto: Instagram Hummels