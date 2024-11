Hummels: “Juric ha fatto un breve discorso e ci ha salutati nello spogliatoio, è successo tutto velocemente”

Il difensore della Roma, Mats Hummels, ha svelato i particolari dell’esonero di Ivan Juric dopo la sconfitta della squadra contro il Bologna. Pochi giorni dopo l’addio del tecnico croato, Hummels ha discusso della vicenda nell’ultimo episodio del suo podcast, Alleine ist schwer.

“L’allenatore ci ha salutato nello spogliatoio poco dopo la partita. Erano ancora tutti lì. È successo tutto velocemente. Ero semplicemente sotto la doccia e sono stato richiamato nello spogliatoio, poi ha detto alla squadra che se ne sarebbe andato e ha tenuto un breve discorso. È molto difficile che queste cose restino nello spogliatoio. È un po’ come cercare di tenere sotto controllo le trattative per una coalizione o in generale i colloqui governativi quando la FDP è seduta al tavolo”.

Foto: Instagram Hummels