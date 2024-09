Hummels in partenza per Roma. Poi visite mediche e firma

Hummels in giornata sosterrà le visite mediche con la Roma, prima di firmare il contratto e diventare ufficialmente un giocatore giallorosso. Il difensore tedesco è partito poco fa da Monaco in direzione Capitale. La Roma non ha mai mollato questa pista, che si è riscaldata ancora di più con la partenza di Smalling in Arabia. Il club giallorosso aveva come obiettivo chiaro l’ex Borussia Dotmund, così da poter dare a De Rossi la possibilità di avere più carte per eventualmente giocare a tre dietro.

Foto: Instagram Champions