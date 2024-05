Hummels: “Gara molto combattuta. Sapevamo che potevamo attaccarli sulle palle lunghe. Vogliamo la finale”

Mats Hummels, bandiera del Borussia Dortmund, ha parlato ai canali ufficiali della UEFA, premiato come MVP dopo la gara con il PSG.

Queste le sue parole: “Partita molto intensa, molto divertente da giocare nel nostro stadio, con i nostri tifosi, abbiamo dato tutto, più del 100%, giocando compatti. Non siamo stati perfetti quindi dobbiamo migliorare in fase di possesso palla, nel complesso siamo soddisfatti. Penso che in Champions giocare partite a eliminazione diretta dia qualcosa in più, lo stadio ci aiuta, a Parigi non sarà altrettanto facile. Ora vogliamo tornare in finale, giocando una grande partita al Parco dei Principi”.

Debolezze? “Sapevamo che potevamo attaccarli nelle palle lunghe, dietro alla linea difensiva, abbiamo giocatori estremamente veloci come esterni. All’inizio non abbiamo avuto grandi occasioni, ma potevamo essere pericolosi con i movimenti per superare la loro difesa. La finale come ciliegina? È il nostro obiettivo, siamo arrivati fino a qui, sappiamo cosa vogliamo raggiungere. Ci manca un piccolo step: Vediamo la linea del traguardo. Sarebbe assolutamente fantastico ritornarci, non vedo l’ora, sarebbe un grande obiettivo per la squadra”.

Foto: twitter Uefa