Hummels: “Conosco le nostre qualità, possiamo puntare in alto”

Mats Hummels, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport prima del match di Europa League contro l’AZ Alkmaar. Il centrale tedesco ha sottolineato l’importanza di conquistare la prima vittoria in trasferta stagionale per migliorare la posizione in classifica. Hummels si è poi soffermato sulla sua condizione fisica, esprimendo soddisfazione per le prestazioni offerte finora. Pur riconoscendo le qualità della squadra e la possibilità di puntare in alto, ha invitato a concentrarsi sull’obiettivo immediato: la qualificazione al turno successivo. “Conosco le qualità della nostra squadra, so che possiamo puntare ad alti traguardi”, ha dichiarato il difensore. Tempo di cambiare rotta? Assolutamente. Abbiamo giocato 13 partite fuori casa senza vittorie. È davvero ora di ottenere i tre punti, ci porterebbe in una situazione più comoda in classifica”.

Sulla sua condizione: “Sento gli anni che ho, puoi credermi. Ma sono contento della mia condizione, sto bene e la gente è contenta di come sto giocando. Credo sia soltanto la mia dodicesima partita, quindi devo dimostrare ancora tanto per il resto della stagione. Come squadra ci stiamo esprimendo bene, lavoriamo bene insieme, quindi è più facile per i singoli giocatori ottenere le loro migliori prestazioni”.

Infine: “Conosco le qualità della nostra squadra e so che possiamo puntare ad alti traguardi. Ma in questo momento dobbiamo solo lottare per qualificarci bene per il prossimo turno. Se vinciamo stasera abbiamo buone possibilità di passare tra le prime otto, magari con un’altra vittoria nell’ultima giornata. Dobbiamo prima fare il nostro dovere stasera, è una partita difficile che dobbiamo vincere, poi potremmo guardare avanti. Non credo che dovremmo pensare ad altre cose adesso”.

