Hummels come Keylor Navas: tempo perso. Ora il Bologna ha un paio di strade

Questione difensore centrale per il Bologna: si era intuito già una settimana fa che sarebbe stato inutile aspettare Hummels. Semplicemente perché quando un personaggio del suo spessore prende tempo, evidentemente è perché non è troppo convinto. Più o meno come i facili entusiasmi del Monza aver Keylor Navas, tempo perso. Adesso il Bologna ha un paio di strade: Logan Costa del Tolosa oppure Josip Sutalo, quest’ultimo piace di più (come vi abbiamo anticipato) ma costa anche di più. Sullo sfondo Bijol, pista anticipata giorni e giorni fa da Sportitalia, che l’Udinese valuta da 15 milioni più bonus in su.

Foto: Instagram Champions