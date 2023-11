Hummels: “Col PSG per vincere e conquistare il primo posto”

Mats Hummels è stato eletto MVP della sfida di San Sirocontro il Milan, vinta dal Dortmund per 3-1. Intervenuto ai microfoni della UEFA, il difensore ha così parlato: “Abbiamo fatto bene, con il possesso palla siamo riusciti a tenere sotto controllo la partita, non ci siamo lasciati condizionare dall’atmosfera. È bello giocare la Champions League in uno stadio così. È stata una serata fantastica, sono felice quando la squadra gioca bene, è più facile anche per il singolo. Ora vogliamo fare altrettanto in casa tra due settimane e assicurarci il primo posto davanti ai nostri tifosi”.

Foto: Instagram Champions