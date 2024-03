Huijsen: “De Rossi è una persona fantastica. Ecco perché ho scelto di giocare in Italia”

Il difensore della Roma, ma di proprietà della Juventus, Dean Huijsen, nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, ha parlato dell’esordio con la maglia della nazionale U21 spagnola, del suo approdo al club bianconero e del rapporto con il suo attuale allenatore Daniele De Rossi. Queste le sue dichiarazioni:

“La nazionale? Ad essere sincero mi sento molto spagnolo. Sono molto felice di essere in questa nazionale, perché sono cresciuto a Malaga dall’età di cinque anni. L’abilità palla al piede? Ce l’ho fin da piccolo. All’inizio, quando avevo cinque anni, ho iniziato come attaccante, ma poi ho iniziato a giocare come difensore centrale, e sono sempre stato bravo a partire pulito con la palla. Il trasferimento alla Juve? All’epoca pensavo che l’Italia mi avrebbe dato di più da imparare. Avevo già qualità palla al piede, ma dovevo migliorare nei duelli con gli attaccanti, negli scontri, nella tattica. E la Serie A mi sta dando davvero queste cose per farmi diventare un giocatore migliore, anche se ho ancora molto da apprendere. Mourinho mi ha sempre trattato bene, ma ora anche con Daniele de Rossi il rapporto è incredibile. Si prende molta cura di me, è una persona fantastica e mi trovo bene con lui”

Foto: Instagram Roma