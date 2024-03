Huijsen: “Alla Roma mi diverto e imparo. Il mio futuro? Di certo c’è solo che torno alla Juve”

Il difensore della Roma Dean Huijsen, nel corso di un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, ha parlato del suo scarso impiego alla Juventus, club che detiene la proprietà del suo cartellino, e del suo prossimo futuro. Queste le sue parole:

“Perché alla Juventus giocavo poco? Sinceramente non lo so. So solo che quando mi hanno offerto di andare alla Roma l’idea mi è piaciuta molto, perché è un gran club e poi se ti chiama uno come Mourinho è difficile dire di no. Ho pensato che se mi chiamavano era perché avevano bisogno. Poi il resto me lo sono conquistato. Ogni minuto giocato è frutto di lavoro e sacrificio. Continuare a giocare anche con De Rossi? Penso che sia un buon segno. E’ ciò a cui mi riferivo quando parlavo di conquista. Mi sono adattato rapidamente al cambio, anche perché si tratta di due tecnici e due persone eccezionali. Sono circondato da grandi compagni: mi diverto, imparo. Il mio futuro? La Roma non ha alcuna opzione d’acquisto. Dal calcio però ho imparato una cosa: non si sa mai cosa può succedere. Di certo c’è solo che torno alla Juve e mi metterò a disposizione. E’ il primo grande club che ha creduto in me, non posso che avere parole di gratitudine”.

Foto: Instagram Roma