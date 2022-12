Hugo Sanchez attacca la Spagna: “Hanno perso per evitare il Brasile”

Intervenuto ai microfoni di ESPN, l’ex attaccante di Atletico Madrid e Real Madrid, Hugo Sanchez, ha attaccato la Nazionale spagnolo, dopo la sconfitta contro il Giappone che ha fatto scivolare gli iberici al secondo posto del girone: “Io non c’ero e non sono nella mente di Luis Enrique, ma lui avrà pensato a quale fosse il modo migliore per evitare il Brasile nei quarti di finale. Penso che abbia perso apposta. Certo è un rischio, ma uno di quelli che vale la pena di correre. Non penso che temano il Brasile, ma sicuramente lo rispettano”.

Foto: Instagram Hugo Sanchez