Hugo Mallo saluta il Celta Vigo dopo 449 partite

Commovente conferenza stampa di addio di Hugo Mallo al Celta Vigo.

Lo spagnolo 31nne è già da molto tempo nella storia della società. Dal 2009 a oggi ha giocato solo coi Los Celtiñas. Il capitano ha salutato il club di una vita, nel quale è arrivato da bambino.

Accompagnato dal presidente Carlos Mouriño, dai direttori, dai dipendenti del club, ha salutato. 449 partite ufficiali, terzo in assoluto per presenze nella storia del Celta, dopo Manolo e Iago Aspas, anch’essi presenti all’evento. È il calciatore del Celtic con più partite in Prima Divisione, 309.

Commosso, ha dichiarato: “Grazie per aver dato fiducia a un ragazzo di 18 anni, che era un giovane, nei momenti brutti che furono allora. Eternamente grato. È un giorno triste, il peggiore della mia carriera . Saluto la mia famiglia ma so che tornerò.”

Una decisione che meditava da tempo:

“In questi mesi ho pensato e parlato con la famiglia, valutando le opzioni. A gennaio c’era la possibilità e ho parlato con la società, anche per poter dare allora una mano per l’aspetto economico. Ho preso la decisione con mia moglie e la mia famiglia, penso sia la cosa giusta da fare. La situazione sportiva non è stata buona nell’ultima parte dell’ultima stagione. Volevo solo lasciare la squadra in Prima Divisione. In caso di salvezza, la decisione era presa. In caso di retrocessione, se la società lo avesse voluto, sarei restato.

Ora un campionato straniero, ancora ignoto. Non giocherà in Spagna. Iago Aspas subentra come primo capitano.

