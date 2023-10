HUGO CUYPERS, IL NUEVE ON FIRE DALLA “CITÉ ARDENTE”

In un romanzo storico del conte Henry Carton de Wiard, la città di Liegi viene chiamata “la Cité ardente”, la città ardente, per celebrare il coraggio degli abitanti nei confronti di Carlo il Temerario, duca di Borgogna. Da quella caratteristica la stessa Liegi prese questo soprannome. Ora, il rimando storico non ha collegamenti con l’attualità del mondo calcistico, ma senza dubbio quel DNA con la peculiarità dell’essere “on fire” è ben presente nelle vene della nuova punta di diamante liegese del Gent, Hugo Cuypers. Classe 1997, centravanti di peso che sta spingendo la squadra di van Haezebrouck in Jupiler Pro League, a -1 dal solito Anderlecht capolista. Nonostante sia solamente a quota 3 reti in campionato, è momentaneamente il miglior realizzatore della squadra, a testimonianza che il nativo di Liegi è un centravanti che lavora più con i compagni e contribuisce alla fluidità e alla costruzione del gioco più che alla finalizzazione. Storia totalmente diversa in Conference League, dove, se si contano anche le gare dei preliminari, con la doppietta di ieri sera al Breidablik Kopavogur, Cuypers ha raggiunto già quota 10 reti. Non è un caso che quest’estate, quando il Bologna sapeva che a breve avrebbe perso Arnautovic, i felsinei abbiano sondato proprio il centravanti del Gent, identificato come erede principale dell’austriaco sia per qualità che per fisico. Si stava comunque parlando di ingaggiare un attaccante da ben 34 reti in 50 presenze tra campionato, playoff, Conference League e Coppa di Lega, nonchè capocannoniere solitario dell’edizione 2022/2023 della Jupiler Pro League. Una trattativa scaldatasi nei giorni centrali di agosto, con la società emiliana che sarebbe stata pronta a un investimento tra i 12 e i 15 milioni ma alla fine la compagine belga alzò troppo il prezzo del cartellino, così il Bologna è rimasto con il solo Zirkzee, che sta comunque facendo le fortune di Thiago Motta.

Cresciuto nel CS Visé, nelle prime fasi della sua carriera è passato spesso tra l’Under 19 e 21 della squadra della sua città, lo Standard Liegi. Nel 2016 viene girato in prestito all’RFC Seraing, mentre un anno dopo fa le valigie e vola in Grecia all’Ergotelis, dopo che lo Standard aveva deciso che non avrebbe più puntato su di lui. Come gli eroi più famosi delle antiche leggende, come Eracle e Ulisse, come Teseo e Perseo, Cuypers rinasce e si trasforma nell’idolo della squadra di Candia e segna 22 reti in 30 partite con la maglia dei gialloneri. La squadra più titolata della Souper Ligka Ellada, l’Olympiacos, lo nota e lo acquista nell’estate del 2019, mandandolo in prestito un mese dopo all’Ajaccio, in Francia, dove però perde la sua straordinaria vena realizzativa e segna solamente 5 reti in 23 presenze. Nel luglio 2021 è il Mechelen a riportarlo a casa, dove in un anno disputa 36 gare e segna 13 gol, attirando le attenzioni del Gent che torna a puntare sul classe ’97, affidandogli le chiavi dell’attacco. Ora la rincorsa all’Anderlecht è più aperta che mai e domenica c’è la sfida contro la sua città, la sua ex squadra, lo Standard Liegi. Il nueve on fire affronta la Cité ardente in un incontro che promette, manco a dirlo, fuoco e fiamme.

Foto: Instagram Conference League