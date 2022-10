Ufficiale, il Taranto annuncia l’acquisto dell’argentino Gastòn Manuel Romano

Il Taranto ritocca la sua rosa annunciando una nuova pedina che darà il suo contributo alla causa rossoblù. Ufficiale, infatti, l’arrivo dell’argentino Gastòn Manuel Romano. Di seguito il comunicato ufficiale del club: “Il Taranto Football Club 1927 comunica di essersi assicurato le prestazione sportive del calciatore Gastòn Manuel Romano, detto Chapi, centrocampista argentino nato a Buenos Aires il 25 marzo 1998. Dopo la trafila giovanile suddivisa tra River Plate e Huracàn, Chapi nel 2019 si trasferisce in Portogallo dove dal 2019 al 2021 milita nelle fila dell’Espinho e dell’Estrela con cui nel 2020/21 viene promosso in Serie B portoghese nonostante la sconfitta nella finale playoff a causa della riforma del locale campionato. Complessivamente per lui 58 presenze e 6 reti nella sua esperienza portoghese in tutte le competizioni. Il transfer del nuovo calciatore rossoblù è arrivato in tempo utile per permettere a mister Capuano di convocarlo per il derby di campionato contro il Foggia. Benvenuto Chapi!”.

Foto: sito Taranto