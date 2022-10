Ufficiale, il Foggia ingaggia Gallo allenatore e Lauriola direttore sportivo

Un avvio traumatico che ha relegato il Foggia attualmente al terz’ultimo posto in campionato. Dopo la sconfitta di Taranto, dunque, le riflessioni della società pugliese sono arrivate ad una conclusione e hanno portato all’esonero del tecnico Roberto Boscaglia. Nella giornata di oggi, poi, ci sono state anche le dimissioni del direttore sportivo Emanuele Belviso. A Boscaglia e Belviso subentrano ufficialmente Fabio Gallo in panchina e Matteo Lauriola come direttore sportivo.

Foto: sito Foggia