HOXHA, IL JOLLY D’ATTACCO DELLA DINAMO ZAGABRIA IN ORBITA LECCE

Sarà un mercato di gennaio fondamentale per i destini stagionali di svariate squadre di Serie A, impegnate nel fare ciò che non si è riusciti a concludere in estate, o per rattoppare falle lasciate dagli infortuni e dalle indisponibilità. Non fa chiaramente eccezione il Lecce, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, e che anche quest’inverno si affiderà al saggio e fondamentale lavoro di Pantaleo Corvino. La squadra è ultima in campionato per gol fatti (11), e seppur insieme a Giampaolo sia arrivato anche qualche gol, la poca incisività realizzativa rimane comunque un tema da affrontare. Il club salentino ha già accolto Karlsson, numero 10 del Bologna, che si appresta a vestire la maglia giallorossa già nelle prossime gare. Ma il lavoro del navigato direttore sportivo ex Fiorentina non è di certo finito qui, e durante il mese di gennaio potrebbe arrivare in Salento un altro innesto per infoltire il reparto offensivo. Anche in questo caso Corvino ha buttato un occhio a Est: è infatti spuntato il nome di Arber Hoxha, interessante esterno della Dinamo Zagabria. Il classe ’98 è un giocatore singolare, in grado di agire su tutto il fronte offensivo, date le sue qualità tecniche e fisiche. Nasce ala sinistra, ma può giocare anche a destra e come punta centrale. Il giocatore amalgama infatti la rapidità e la qualità nell’uno contro uno all’utilizzo del fisico e i movimenti di un attaccante di riferimento. Non è raro infatti vederlo tagliare il campo per andare ad anticipare di testa i difensori avversari su un cross, o farsi trovare in zone centrali per difendere palla (dall’alto dei suoi 185 centimetri) e smistare per i compagni. Vanta poi doti balistiche notevoli, essendo dotato di un destro preciso e potente, con cui spesso calcia anche le punizioni. Insomma, un jolly preziosissimo, che farebbe comodo a qualsiasi squadra italiana dal decimo posto in giù (e non solo). Due gol e un assist in questa stagione, oltre che 6 presenze in Champions League, che fanno di Hoxha un profilo anche di calibro internazionale e uno dei maggiori prospetti del calcio balcanico. Nasce a Peje, in Albania, ma ha origini kosovare, di cui segue le trafile nazionali fino a esordire in prima squadra il 12 gennaio 2020, in un’amichevole contro la Svezia. Successivamente opta però per rappresentare l’Albania, da cui viene convocato per la prima volta nel marzo 2024: da allora 11 presenze, tra queste vi è anche l’Europeo di Germania (in cui subentrò tra l’altro nella gara persa poi contro l’Italia). Il 2024 è anche l’anno in cui giunge alla Dinamo Zagabria, che lo acquista a gennaio scorso per un milione di euro dallo Slaven Belupo, con cui si è consacrato nel campionato croato dopo l’esperienza al Lokomotiv Zagabria, altra squadra residente nella capitale. Un anno ricco di spunti tecnici e un prezioso contributo alla squadra (oggi terza nel campionato di riferimento e in lotta play off in Champions), che lo ha iscritto sui taccuini di svariati direttori sportivi europei. Ora la possibilità, a 26 anni, di mettersi in luce in un campionato di maggiore livello, con la Serie A che potrebbe essere un palcoscenico stimolante per la definitiva consacrazione del giocatore. Insieme a Karlsson e Krstovic formerebbe di certo un tridente niente male, non resta che attendere sviluppi.

Foto: Instagram Hoxha