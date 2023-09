Howe: “Tonali out con il Brentford. Dovrebbe farcela con il Milan”

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle,salterà la gara di Premier di domani contro il Brentford, ma con il Milan dovrebbe farcela. Lo afferma il tecnico dei bianconeri, Eddie Howe in conferenza stampa.

Queste le sue parole: “L’unico obiettivo per me è cercare di battere il Brentford. Il Milan avrà la priorità una volta finita la partita. Penso che terremo a bada l’eccitazione, sarà solo un volo leggermente più lungo di quelli che facciamo in Inghilterra. Sono molto riluttante a parlare del Milan oggi. Vogliamo che l’attenzione e l’energia dei giocatori siano rivolte a domani. Tonali? Ha un leggero infortunio alla coscia e credo che non dovrebbe giocare contro il Brentford per essere a disposizione contro il Milan”.

Foto: sito Newcastle