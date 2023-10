Howe: “Tonali? Dovesse essere in forma potrebbe giocare domani”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato con i media in vista della sfida con il Wolverhampton di domani. Ecco le sue parole su Sandro Tonali:

“Non abbiamo ancora avuto alcuna conferma ufficiale, al momento non abbiamo avuto nulla dalle autorità italiane. C’è un’alta possibilità che possa essere a disposizione dei Wolves. Ci stiamo preparando come se fosse in forma e pronto a giocare. Viaggerà con noi”.

Foto: Twitter Newcastle