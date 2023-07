Howe, tecnico Newcastle su Tonali: “A 23 anni ha già un’esperienza importante come giocatore chiave”

Il tecnico del Newcastle Eddie Howe ha parlato al sito ufficiale del club inglese dell’arrivo di Sandro Tonali: “Sono felicissimo di accoglierlo al Newcastle. È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e gli attributi tecnici per essere un grande innesto per noi. A 23 anni Sandro ha già un’esperienza importante come giocatore chiave in uno dei migliori campionati d’Europa e in Champions League, oltre a giocare per la sua Nazionale. Avrà anche l’opportunità di crescere ed evolvere con noi, sono eccitato dall’idea di aggiungerlo alla nostra squadra”.

Foto: Twitter Newcastle