Howe su Tonali: “Non c’è chiarezza sulle amichevoli”

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, è intervenuto oggi in conferenza stampa, alla vigilia del match di Champions League che la sua squadra giocherà in Germania contro il Borussia Dortmund ed ha fatto il punto sugli infortunati: “Burn starà fuori per un po’, un paio di mesi, ma non è una data certa. È atterrato sulla spina dorsale ed ha preso un brutto colpo. Il suo carattere e la determinazione nel vincere ci mancheranno. Stiamo perdendo anche la sua capacità di giocare come difensore. Targett vedrà uno specialista invece, ma anche per lui si parla di tre mesi approssimativamente”.

Poi ha presentato la partita: “Ogni gara è assolutamente da vincere. Probabilmente il termine è abusato nel calcio, ma è chiaro che ci prepariamo per vincere sempre ed è ciò che cercheremo di fare”.

Infine, su Tonali: “Non ha viaggiato con noi qui a Dortmund, ma si è allenato stamattina. Non abbiamo ancora avuto chiarezza su come dovremo comportarci nelle amichevoli”.

Foto: Twitter Newcastle