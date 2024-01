Howe su Joelinton: “Se non rinnova, potrebbe essere ceduto in estate”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha ammesso che Joelinton potrà lasciare i Magpies in estate. La conferma arriva di fatto dal tecnico, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di FA Cup contro il Fulham. Queste le sue parole: “Diciotto mesi dalla scadenza sono un periodo che rende il club vulnerabile. O si troverà un accordo con Joelinton per un contratto a lungo termine o c’è la possibilità che venga ceduto in estate. Questa è la realtà dei fatti”.

Foto: Instagram Joelinton