Howe: “Presto avremo Tonali. Mercato? Voglio evitare acquisti che non servono a nulla”

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, ha parlato in conferenza stampa prima dell’esordio di sabato in Premier League contro il Southampton al St James’ Park: “Siamo in una posizione migliore rispetto alla maggior parte della scorsa stagione. Abbiamo recuperato Nick Pope, che è tornato in piena forma, e toccherò con mano visto che ci alleneremo più tardi. Joe Willock sta molto meglio. Non direi che è al 100% della forma fisica. Si è allenato bene ed è sicuramente sulla strada che porta al Joe Willock che conosciamo. Presto avremo anche Tonali. Abbiamo però ancora l’eredità dei giocatori che si sono infortunati la scorsa stagione, come Jamaal Lascelles e Sven Botman”.

Poi ha proseguito: “Tutti cercano i giocatori migliori. Quando tutti sono in forma abbiamo un’ottima rosa, quindi ingaggiare giocatori e migliorare la rosa è difficile. Non si vuole fare un acquisto e poi guardarsi indietro e scoprire che non è servito a nulla. È una cosa che bisogna evitare”, la chiosa.

Foto: sito Newcastle