Howe: “Io ct dell’Inghilterra? Voglio restare al Newcastle, ma deve essere la cosa migliore per tutti”

Dopo le dimissioni di Gareth Southgate, il nome di Eddie Howe viene dato tra i più papabili per la panchina della Nazionale inglese. Il tecnico del Newcastle ha rilasciato alcune dichiarazioni in questo senso, riportate da AS: “Voglio restare al Newcastle, ma deve essere la cosa migliore per il club e per me. Non c’è possibilità che io dica che resterò se la dinamica non è buona. Amo il club, amo i tifosi e amo il punto in cui mi trovo nella mia carriera. Non esiste posto migliore per me, ecco come mi sento”.

Foto: sito Newcastle