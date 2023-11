Howe: “Il PSG non è solo Mbappé. Domani sarà decisiva per noi, daremo tutto”

Eddie Howe, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League con il Paris Saint-Germain: “L’umore del gruppo è molto buono, soprattutto dopo il risultato del fine settimana, che è stato un momento cruciale per noi. È molto facile piangersi addosso o concentrarsi sui giocatori che non sono con noi. I ragazzi hanno fatto incredibilmente bene a ignorare tutto ciò e ad esibirsi ad un livello molto alto per vincere contro un’ottima squadra come il Chelsea.’

Poi ha proseguito parlando di Kylian Mbappé: “È difficile parlare dei loro giocatori. Hanno qualità ovunque. La nostra struttura e la nostra resilienza sono state buone, esclusa la partita del Bournemouth. Dovremo essere bravi quanto sappiamo di poter essere. Dobbiamo giocare al limite. Ogni squadra dà il meglio di sé quando è attraversata da emozioni diverse. Abbiamo bisogno di ogni grammo di motivazione ed energia per ottenere un risultato qui. Questo è un momento decisivo nella nostra Champions. Daremo tutto”.

Foto: sito Newcastle