Howe: “Devo tanto a Sarri. Tonali non si farà condizionare, è concentrato”

Conferenza stampa in netto ritardo per il Newcastle, che è arrivato a Milano per un ritardo di un volo.

A parlare il tecnico Eddie Howe.

Queste le sue parole: “È parte del lavoro che facciamo. Purtroppo non abbiamo controllo sul traffico aereo. È stata una giornata molto lunga per tutti noi, è stato un giorno eterno. Abbiamo anche fatto un allenamento di preparazione, abbiamo provato a fare il meglio. È stato tutto molto stancante”.

Come pensa di gestire la Champions? “Ho lavorato tanto, ma in Champions mai. Adesso siamo in Champions, ci sarà tanto impegno in più. È una partita molto speciale, dobbiamo dare il meglio. Ci saranno tantissime differenze rispetto alla Premier”.

Cosa può dare Isak? “Ha avuto un periodo ottimo, si sta abituando molto bene al modo in cui giochiamo. Dialoga molto bene con Callum Wilson, sono molto tecnici entrambi e ci danno la possibilità di vincere molte partite. È un grande talento Isak”.

Tonali torna a San Siro: “Sandro ha un carattere fortissimo, è molto devoto alla causa e alla squadra, si sta dedicando con anima e corpo al Newcastle: sta facendo tutto ciò che ci aspettavamo da lui. È molto ammirevole. È molto difficile passare da un paese all’altro, si impegna sempre. Domani sarà disponibile”.

Si vede allenatore in Italia? “Ricordo bene quando venni a vedere l’Empoli di Sarri, me lo avevano consigliato. Visitavo gli allenatori e volevo imparare, ero rimasto impressionato da Sarri anche dal benvenuto clamoroso. Poi ci siamo incontrati in Premier, gli devo tanto. Non è la mia ambizione più grande quella di allenare in un altro Paese al momento, ma non si sa cosa riserva il futuro”.

Cosa l’ha impressionata di Tonali? “Mi piace tantissimo come persona, si concentra tantissimo sul calcio e mi piace il calcio che gioca. È un leader ed è stupefacente per quanto sia giovane. È molto emozionato e siamo contenti di averlo con noi, ora e in futuro”.

Cosa dice di San Siro? “Sono rimasto impressionato dalla grandezza”.

Qual è il vostro obiettivo in Champions? “Vogliamo fare del nostro meglio, non è un segreto. Vogliamo mostrare il miglior stile di gioco”.

Cosa le piace di Pioli in particolare? “L’ho incontrato qualche anno fa e abbiamo parlato di calcio, mi piace come gestisce la squadra. Penso sia davvero un bravissimo uomo che sa trasmettere tanta energia, poi per essere al Milan devi essere veramente autorevole”.

Foto: sito Newcastle