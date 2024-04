Howe blinda Isak: “Nessuno legato al Newcastle vuole cederlo”

Alexander Isak è uno dei pezzi pregiati della rosa del Newcastle e le voci attorno al suo futuro non si placano. A calmarle, però, ci ha provato il tecnico dei Magpies, Eddie Howe: “È un talento eccezionale e nessuno legato al Newcastle vorrebbe perderlo. Sabato è stato bravissimo. Non ha segnato su azione, ma i suoi due rigori sono stati eccezionali e il suo gioco in generale è stato molto buono. Il suo gioco di raccordo il suo atletismo, sembrava davvero in una buona condizione”.

Foto: Instagram Newcastle