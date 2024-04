Howe (all. Newcastle): “Voglio che Guimaraes rimanga il più a lungo possibile. Ma sarebbe folle garantirlo”

Eddie Howe, allenatore del Newcastle, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della trasferta sul campo del Fulham e ha parlato anche di mercato, in particolar modo di Bruno Guimaraes: “Non ho paura di un’estate in cui dovremo lasciare andare i giocatori. Gente come Bruno Guimaraes non è presente ad ogni angolo di strada. La mia intenzione è tenerlo qui il più a lungo possibile, ma non posso mai dare garanzie perché sarebbe una follia. Chissà cosa ci riserva il futuro, ma faremo del nostro meglio. Giocatori come Bruno sono molto, molto rari

Foto: Instagram Bruno Guimaraes