Howe (all. Newcastle): “Enzo Fernandez? Cifre d’acquisto troppo elevate”

Dopo il grande Mondiale vissuto da protagonista con l’Argentina e il premio di Miglior Giovane del torneo, Enzo Fernandez è finito sulla lista dei desideri di molti club, tra cui il Newcastle. Intervenuto ai microfoni del Daily Mail, però, l’allenatore Eddie Howe ha chiuso a questa possibilità già per gennaio: “Lo conosco, certo, ma penso che la cifra per acquistarlo potrebbe essere piuttosto elevata. Non penso che si debba guardare il Mondiale e ingaggiare un calciatore per quelle prestazioni. Anche perché serve molto lavoro per assicurarsi certi giocatori, non di certo solo quattro settimane“.

Foto: Twitter River