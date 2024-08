Hornyák (all. Puskás Akadémia): “La Fiorentina ci ha un po’ snobbato”

Zsolt Hornyák, tecnico della Puskas Akademia, ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata con la Fiorentina: “Avverto un senso di mancanza… vincevamo 2-0 e per un errore stupido abbiamo subito un gol che ha cambiato la partita. La sensazione che ho avuto è che la Fiorentina ci ha un po’ snobbato perché magari noi siamo una squadra giovane e poco conosciuta. Penso che il 3-4-2-1 dei viola sia ancora sotto sperimentazione. Alla fine però è venuto fuori il carattere della squadra ma il senso di vuoto resta”.

Poi ha proseguito: “Qualsiasi allenatore dopo un 3-3 in trasferta contro una squadra blasonata penso che sarebbe contentissimo… avevamo studiato bene i viola e non li abbiamo sottovalutati. In Europa non esistono partite facili ma se volessi essere severo con me stesso devo dire che avremmo potuto vincere la partita”.

Infine: “Penso che la Fiorentina sia scesa in campo pensando di giocare contro una squadra piccola e poco conosciuta a livello internazionale. Io però ho molto rispetto per Palladino. La nostra fortuna è che in Ungheria fanno vedere tutte le partite del mondo mentre in Italia non fanno vedere le gare di calcio ungherese”.

Foto: Instagram Puskas