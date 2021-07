HONGLA, LA SCOMMESSA DEL VERONA

Da ieri l’Hellas Verona ha un nuovo giocatore. Si tratta di Martin Hongla, un centrocampista molto dinamico che fa della capacità di recuperare palloni il suo punto di forza. Alto 181 cm, esce spesso vincitore dai contrasti grazie a una buona velocità e a un’ottimo equilibrio. Un mediano di quantità che può essere utilizzato anche in difesa, visto che nasce come difensore centrale.

Hongla è nato a Yaoundé, la capitale del Camerun, il 16 marzo del 1998. Nonostante la giovane età ha una discreta esperienza, visto che ha girovagato in diverse squadre. Arriva in Europa nel 2016 con il Granada che decide di puntare su di lui. Dopo una prima esperienza nella squadra B, arriva l’esordio nella massima serie del campionato spagnolo dove scende in campo nel finale di stagione e totalizza 10 presenze. La stagione successiva (2017/2018), non viene preso in considerazione dal Granada. A gennaio passa in prestito al Barça B ma anche in Catalogna gioca poche partite anche a causa di alcuni problemi fisici agli adduttori. Nel 2018/2019 gioca nel campionato ucraino tra le fila del Karpaty dove si mette in evidenza con 13 partite disputate e 2 gol.

A luglio del 2019 viene acquistato dall’Anversa dove resta per due anni. Nel campionato belga, ottiene grande continuità di rendimento, ed è protagonista di buone prestazione. In particolar modo, la scorsa stagione, la 20/21, ha collezionato 28 presenze di 26 da titolare in Jupiler Pro League mettendo a segno 3 gol e 2 assist e 8 gialli. In Europa League 8 presenze con 2 gol e 2 gialli. Nonostante la giovane età ha già messo insieme 5 partite con la nazionale maggiore del Camerun.

Adesso per lui si aprono le porte della Serie A con la grande opportunità di giocare all’Hellas Verona. Nello scacchiere di Di Francesco, il camerunense, può essere un elemento molto utile.

FOTO: Twitter Anversa