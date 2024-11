Honduras-Messico, scene folli al fischio finale: Javier Aguirre esce dal campo sanguinante

Immagini folli, quelle provenienti dalla gara Honduras-Messico, sfida di Concacaf Nations League. Al fischio finale del match (terminato 2-0 per i padroni di casa), il campo è stato inondato dal lancio di oggetti derivanti dagli spalti. Vittima di uno di questi Javier Aguirre, allenatore del Messico, che dopo essere stato colpito da un oggetto non identificato, ha iniziato a sanguinare copiosamente in mezzo al campo, continuando eroicamente a salutare tutti i giocatori della partita, come se nulla fosse successo. Intervistato subito dopo, l’allenatore sembra aver preso quanto successogli con filosofia: “Non è niente, è il calcio. La partita è stata pulita, combattuta e loro (l’Honduras) meritano la vittoria. Quello che è successo dopo non è importante “.

Foto: X Messico