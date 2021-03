Honda: “Quando ero al Milan qualcuno non dava il 100%. Inzaghi si prese tante responsabilità”

Keisuke Honda oggi ha 34 anni e gioca in Azerbaigian col Neftci Baku: Italia, Russia, Australia, Brasile, Messico, Cambogia, Olanda le tappe della sua carriera. Ora ha tante altre cose nella sua vita: un fondo con Will Smith, un’azienda che connette online studenti e professori, una squadra di calcio gestita dai tifosi. Ecco alcune delle sue parole in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport: “Carriera? E chi ci pensa. Voglio solo essere felice. Milan? Quando c’ero io era una squadra difficile, qualcuno non dava il 100%. Non c’erano strategie nè top player. Inzaghi si prese tante responsabilità”.

Foto: bleacherreport.com