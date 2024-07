Holm: “Gasp mi ha insegnato ad essere concentrato tutti i giorni. Adesso penso solo a lavorare duro con il Bologna”

Emil Holm, neo difensore del Bologna, si è presentato oggi in conferenza stampa nel primo pomeriggio. Di seguito le sue parole: “Sono molto contento di essere qui, Bologna è una grande piazza. Quando ho sentito dell’interesse ero molto eccitato dell’opportunità, si tratta di un buono step per la mia carriera. Il calcio è così: quando si chiude una porta un’altra si apre. Sono molto contento di essere qui e non penso molto a ciò che è passato. Mi interessa solo lavorare duro col Bologna e ottenere grandi cose”. Infine un commento su Gasperini: “Mi ha insegnato a essere concentrato tutti i giorni, in tutti gli allenamenti, e a dividere i momenti. Quando sono arrivato in Italia ero giovane, ma nelle prime due stagioni sono cresciuto molto e ho imparato a valorizzare le mie caratteristiche anche con l’aiuto di Gasperini. In particolare, ho lavorato molto in allenamento e mi ha insegnato a essere un professionista”.

Foto: sito Bologna