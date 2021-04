HOLES, UN GOL PESANTE PER I SOGNI DELLO SLAVIA PRAGA

Ieri si sono giocate le gare d’andata dei quarti di finale di Europa League: il grande successo della Roma sul campo dell’Ajax ha reso felici i tifosi italiani, Manchester United e Villarreal hanno confermato di voler andare fino in fondo in questa competizione, mettendo già una buona ipoteca sulla qualificazione in semifinale dopo i primi 90′. Chi non ha convinto è stato l’Arsenal, impegnato in casa coi favori del pronostico contro lo Slavia Praga: la squadra di Arteta ha sprecato tantissime chance nella metà campo avversaria, Lacazette su tutti, facendo resistere lo 0-0 a lungo.

All’86’ il gol di Pépé sembrava aver messo una pezza dopo una serata sfortunata, ma all’ultimo minuto di recupero lo Slavia Praga ha segnato il pesante ed inaspettato gol del pari con Holes, bravo a incornare di testa sugli sviluppi di un corner e a battere il portiere Leno. Un gol pesante perchè vale doppio, essendo arrivato nella tana dei Gunners, ma lo Slavia è una realtà di questa competizione, già capace di estromettere il Leicester ai sedicesimi ed i Rangers agli ottavi.



Thomas Holes nasce il 31 marzo del 1993 a Policka, è un difensore ceco in forza allo Slavia Praga.

Parliamo di un terzino destro che cresce nelle giovanili del Hradec Kralove, squadra con la quale fa il suo esordio coi “grandi” il 18 febbraio 2012 contro lo Slovan Liberec, nell’incontro di 1. liga perso per 3-1.

Dopo 121 presenze e 4 gol con il Kralove, nel luglio del 2017 va in prestito al Jablonec, che lo riscatta la stagione successiva. Sono 6 le reti in 53 partite giocate coi biancoverdi, Holes viene notato dai top club del suo paese e lo Slavia Praga lo acquista il 1 luglio del 2019 per un milione di euro dal Jablonec.

Coi biancorossi vince il titolo ceco nel 2019-20, e manca soltanto la matematica perchè si realizzi la doppietta nella stagione in corso, visto il +14 sui rivali dello Sparta a nove giornate dalla conclusione.

Registra 48 presenze e 4 gol nel suo primo anno e mezzo con lo Slavia, in Nazionale invece ha fatto parte dell’Under 21 nel 2012 e dal settembre 2020 è spesso titolare nella squadra che si appresta ad andare all’Europeo. Holes, con la maglia del suo Paese, viene schierato come mediano davanti alla difesa dal Ct Jaroslav Silhavy, ruolo che talvolta ricopre anche col suo club, oltre ad adattarsi anche come difensore centrale destro.

Il sogno dei biancorossi in Europa League non vuole arrestarsi qui, e se le loro possibilità di andare in semifinale sono buone, devono ringraziare il colpo di testa di Holes, un difensore col vizio del gol.

