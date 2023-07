Hojlund, sempre e solo Manchester United. PSG, un mare di speculazioni

Rasmus Hojlund ha voluto sempre e soltanto il Manchester United. E ve l’abbiamo raccontato da giugno, dai primi passi della trattativa, da quando la prima base sembrava dovesse essere 60 milioni di euro più bonus. Invece, poi l’Atalanta ha spinto fino in fondo e si è assicurata una plusvalenza fantastica superiore ai 60 milioni rispetto ai 17 che aveva speso la scorsa estate per portare l’attaccante danese in Italia. Due cose dobbiamo chiarire, soprattutto perché su questa trattativa ci abbiamo lavorato no stop per 50 giorni. La prima: il Manchester United non ha mai cambiato idea su Hojlund, come abbiamo letto su qualche sito che si occupa di calciomercato e che ha trattato l’attaccante danese come se fosse un riempitivo. Il Manchester aveva un solo nome in testa, su precisa indicazione di ten Hag, le altre erano semplici alternative e lo United non ci ha mai pensata. La seconda cosa: quelle sul Paris Saint-Germain erano solo speculazioni, pubblicate anche in prima pagina non più tardi di tre giorni fa e che non hanno messo certo a repentaglio una trattativa scandita da settimane e settimane. Per la cronaca: mai il PSG ha presentato un’offerta scritta o verbale. Probabilmente anche a Parigi sapevano che Hojlund aveva scelto Old Trafford, non avrebbe potuto trovare meglio del Teatro dei Sogni…

Foto: Instagram Atalanta