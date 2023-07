Hojlund-Manchester United: ultimissimi dettagli. La situazione

Sono le ore decisive per il trasferimento di Rasmus Hojlund al Manchester United. L’intenzione è quella di definire la trattativa entro la giornata di domani. A quel punto l’attaccante danese potrebbe non prendere parte all’amichevole che l’Atalanta giocherà a Bournemouth. Questi l’ultimissimi aggiornamenti: l’ultima offerta Manchester United è di 62 milioni più 5 di bonus. La richiesta della Dea è di 68-70 milioni più 5 di bonus (ricordiamo che parliamo sempre di euro). La trattativa è serrata e la soluzione potrebbe arrivare con un leggero incremento della parte fissa (da 62 a 65-66) e l’aumento dei bonus in modo da toccare quota 75. A quel punto sarebbe una soluzione gradita da parte di entrambi i club.e così Hojlund potrebbe raggiungere ten Hag. È già in Inghilterra, il suo futuro sarà in Premier. Ricordiamo che Hojlund ha già un accordo sull’ingaggio per cinque anni più opzione da circa 4,5 milioni più bonus.

Foto: Instagram Atalanta