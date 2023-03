Hojlund: “La tripletta all’esordio in Nazionale? Sognavo questa notte. Ma già penso alla prossima”

Serata magica per Rasmus Hojlund con la sua Danimarca. L’attaccante dell’Atalanta si è presentato con una tripletta all’esordio da titolare in Nazionale nel 3-1 contro la Finlandia. Una notte da sogno per il giovane bomber della Dea che ha così raccontato sui social: “È stata un’esperienza davvero fantastica, sto cercando di assorbire le emozioni. Lo sognavo fin da quando ero piccolo, per questo ho sorriso così tanto durante l’inno nazionale. I tre gol? Guardo già a domani. Prendo la fiducia e le buone sensazioni ma dobbiamo vedere se giocherò domenica. Può darsi che non sia così ma sono pronto”.

Foto: twitter Danimarca